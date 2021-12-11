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Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi - Son Dakika

Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi

11.12.2021 09:36

Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi İstanbul'da gece boyunca gır gır teknelerine yönelik balık boy yasağına uyup uymadıklarına yönelik denetim yapıldı.

Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi

İSTANBUL - İstanbul'da gece boyunca gır gır teknelerine yönelik balık boy yasağına uyup uymadıklarına yönelik denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkların boy yasağına uygun avlanması konusunda balıkçılara uyarılarda bulundu.

Balık boy yasağına uyulup uyulmadığına yönelik denetimler İstanbul'da aralıksız devam ediyor. Dün gece İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Ekibi ve Sahil Güvenlik İstanbul Kolluk Destek Tim Komutanlığı Ekiplerinin ortak düzenlediği denetimle, İstanbul Boğazı'ndaki gırgır gemilerine yönelik gece denetimleri yaptı. Yapılan uygulamada gemilerin avcılık yaptığı yerler ile balık boy yasağına uyulup uyulmadığı sorgulandı. Balıkçılar boy yasağına uyulmaları konusunda uyarıldı.

Denetimlerin 7 gün 24 saat devam edeceği öğrenildi.

Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi
Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi
Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi
Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi
Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi
Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi

İstanbul, Tarım, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gır gır teknelerine 'balık boyu' denetimi - Son Dakika
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