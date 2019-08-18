Son Dakika Haberleri: Giray Bulak: "Bazı oyuncularla çok fazla mesafe kat edeceğimizi düşünmüyorum"
Son Dakika Spor Haber

Giray Bulak: "Bazı oyuncularla çok fazla mesafe kat edeceğimizi düşünmüyorum"

47 dakika önce

Giray Bulak: "Bazı oyuncularla çok fazla mesafe kat edeceğimizi düşünmüyorum" Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak: "(Maçın hakemi hakkında) Gerekli yerlere onun hakkında mesajlarımızı vereceğiz, telefonlarımızı açacağız"ANKARA - TFF 1.

Giray Bulak: "Bazı oyuncularla çok fazla mesafe kat edeceğimizi düşünmüyorum"
Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak:
"(Maçın hakemi hakkında) Gerekli yerlere onun hakkında mesajlarımızı vereceğiz, telefonlarımızı açacağız"
ANKARA - TFF 1. Lig 2019-2020 Sezonu'nun ilk hafta karşılaşmasında, Osmanlıspor evinde Boluspor'u mağlup etti. Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Giray Bulak, "Osmanlıspor belki daha yeni oyuncularla oynadı ama bu kadro birbirini tanıyan kadro, 1 - 2 yıldır bu çocuklar yetişiyor. Gerekli oyun tarzında oyun becerisini geliştirmiş çocuklar, dolayısıyla bizim daha yeni yan yana gelmemiz maça olumsuz yansıdı" ifadelerini kullandı.
Kadroda değişikliklere gidileceğinin sinyallerini veren Bulak, "Bir parça savunma oyuncularımız dripling yapabilseydi rakibi oyundan düşürebilirdik. Yapamadık ama rakibimiz bize bunu göstermişti. İlk maç olması bize bazı mesajlar verecektir. Bazı oyuncularla çok fazla mesafe kat edeceğimizi düşünmüyorum" diye konuştu.
Oyunun kırılma anının hakemin "anlamsız" faulü olduğunu öne süren Bulak, "Böyle maç yönetilir mi ? Bütün takdiratını onlardan yana kullandı. Şimdi rakip kazanmış oldu ama kırılma anını maalesef hakem belirledi. Gerekli yerlere onun hakkında mesajlarımızı vereceğiz, telefonlarımızı açacağız. 3 puan aldığı için rakibi kutluyoruz" dedi.
Giray Bulak, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor'dan sahayı ambulansla terk eden Samassa için açıklama geldi
Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u yendi Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda yendi Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 02:29:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giray Bulak: "Bazı oyuncularla çok fazla mesafe kat edeceğimizi düşünmüyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]