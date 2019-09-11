Son Dakika Haberleri: Giray bulak: gençlere inanmak ve güvenmek lazım
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Giray bulak: gençlere inanmak ve güvenmek lazım

1 saat önce

BOLUSPOR Teknik Direktörü Giray Bulak, "Türk gençleri çok yetenekli. Elemelerde oynadığımız Moldova karşısındaki gençlere baktığımızda sahada 2 tane yaşlı oyuncu vardı.

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BOLUSPOR Teknik Direktörü Giray Bulak, "Türk gençleri çok yetenekli. Elemelerde oynadığımız Moldova karşısındaki gençlere baktığımızda sahada 2 tane yaşlı oyuncu vardı. Dolayısıyla gençlere inanmak ve güvenmek lazım" dedi.

TFF 1. Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, haftalık düzenlediği basın toplantısıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kulüp tesislerinde açıklamalarda bulunan Bulak, milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Osmanlıspor ve U19 yaş grubumuzla maç yaptık. Oyuncularımızın durumunu görmek, yeni gelen arkadaşlarımızın seviyesini anlamak açısından bizim için olumlu 2 tane hazırlık maçı oldu. Bütün takım halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Cumartesi günü oynanacak olan Altay maçını değerlendiren Bulak, "Sıkı, iyi bir maç Cumartesi günü bizi bekliyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Son maçını son dakika attığı golle kazanan bir Altay var. Ama ligde hiçbir takımdan çekinmeyecek ve hiç oyun temposundan düşmeyecek ve aynı zamanda kazanmak için her şeyini ortaya koyacak bir Boluspor var. Belki bunlar sonuca yansımadı ama bundan sonra umarım yansıyacak. Bu hafta çok iyi bir sonuçla beraber yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni transferlerin istenen performansı verebilmesi için zaman ihtiyacı olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Son günlerde transferlerimiz oldu. Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sami Can, Yusuf gibi. Bu arkadaşlarımıza toparlanmaları, arkadaşlarını tanımaları için bir süre lazım. Yusuf çok genç oyuncu yeni aramıza katıldı. Hakan Arslan şehri biliyor, kulübü biliyor ama Canbazoğlu yeni katıldı. Bunların birkaç haftaya daha ihtiyacı var. Ama biz diğer arkadaşlarımızla yolumuza devam edip bu arkadaşlarımızı da aramıza katacağız. Hazır olanlar oynayacaktır, oynamayanlar da hazır olduklarında aramıza katılacaktır. Dediğim gibi şuan alternatif bir kadro oluştu" ifadelerini kullandı.

Bulak, milli maçlarda genç futbolcuların performansıyla ilgili şöyle konuştu: "Türk gençleri çok yetenekli. Elemelerde oynadığımız Moldova karşısındaki gençlere baktığımızda sahada 2 tane yaşlı oyuncu vardı. Dolayısıyla gençlere inanmak ve güvenmek lazım. Biz bunu Balıkesirspor'da yaptık. Alttan 15 tane genci aldık ve 12 tane oyuncunun yanına koyduk ve onlar da bugün yollarına devam ediyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Giray Bulak'ın açıklamaları

Giray Bulak, Boluspor, Moldova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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