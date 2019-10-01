Son Dakika Haberleri: Giray Bulak ticarete atıldı
Son Dakika Spor Haber

Giray Bulak ticarete atıldı

34 dakika önce

Deneyimli teknik adamın da ortak olduğu bir tavuk restoranının 200. şubesi Üsküdar'da açıldı.

Giray Bulak ticarete atıldı, System.String[]

Deneyimli teknik adamın da ortak olduğu bir tavuk restoranının 200. şubesi Üsküdar'da açıldı. Şovlar ve yarışmaların damga vurduğu açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara da katıldı.


Milli Takım'ın yardımcı antrenörlerinden Mehmet Kulaksızoğlu, eski milli futbolcular Orhan Çıkırıkçı, Gökdeniz Karadeniz ve İlker Yağcıoğlu, Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Muammer Saka, Trabzonspor'un eski yöneticisi Mahmut Aksu ve teknik direktör Mehmet Birinci de Bulak'ı yalnız bırakmayanlar arasındaydı.

Sefa Demiryürek, Hilmi Türkmen, Üsküdar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor, Hikmet Karaman'ın istifasını kabul etmedi!
Serdal Adalı'dan son dakika adaylık açıklaması Kara Kartal düşme potasında! İşte güncel puan durumu Finale kalan Ramil Guliyev'in buruk sevinci

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 00:40:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giray Bulak ticarete atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]