Giray Bulak ticarete atıldı

Deneyimli teknik adamın da ortak olduğu bir tavuk restoranının 200. şubesi Üsküdar'da açıldı. Şovlar ve yarışmaların damga vurduğu açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara da katıldı.



Milli Takım'ın yardımcı antrenörlerinden Mehmet Kulaksızoğlu, eski milli futbolcular Orhan Çıkırıkçı, Gökdeniz Karadeniz ve İlker Yağcıoğlu, Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Muammer Saka, Trabzonspor'un eski yöneticisi Mahmut Aksu ve teknik direktör Mehmet Birinci de Bulak'ı yalnız bırakmayanlar arasındaydı.