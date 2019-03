Girdi, Soydu, Kaçtı: Her Yerde Aranıyor

ALMANYA'nın Hamburg kentinde şubat ayında Landstrasse üzerindeki bir kuyumcuya öğle saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi, dükkanda bulunan bir kadın müşteriyi ve tezgahtarı spreyle etkisiz hale getirdi. Hızla çok sayıda değerli saati alarak izini kaybettirdi. Kuyumcunun güvenlik kamerası ise soygunu an ve an kaydetti. Hamburg polisi bir aydır her yerde aradı, ancak izine rastlamadı. Sonunda kameraya bakan görüntüsünü basına dağıtarak soyguncuyu tanıyanların ya da yerini bilernlerin en yakın polis karakoluna veya 040 428 65 67 89 numaralı polis telefonuna bilgi vermelerini istedi.

