Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı

23.06.2022 12:34

Sultanbeyli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki bir kadın, girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırdı. Bu vukuatlarının ardından seyir halindeki bir aracın üstüne çıkarak dans eden kadın, ihbar üzerine karakola götürüldü. Karakolda da rahat durmayan kadının çevredekilere yaşattığı zor anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Pazar günü Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki M.Ç, girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırarak ortalığı birbirine kattı.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE ATLADI

Ardından esnaf tarafından dışarı çıkarılan genç kız, seyir halindeki aracın üstüne binip sürücülere zor anlar yaşattı. Genç kız, çıktığı aracın üstünde sürücüye aracı sürmesi için "Sür, sür" diyerek seyir halinde olan aracın üstünde de bir süre dans etti.

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KARAKOLU DA BİRBİRİNE KATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler M.Ç'yi yakalayıp gözaltına aldı. Genç kız, gözaltına alındığı karakolda da etrafa saldırarak ortalığı birbirine kattı.

"BÜYÜK İHTİMAL YASAKLI MADDE KULLANIYOR"

Olaya şahitlik eden esnaflardan Ramazan Albayrak, "Olay pazar günü oldu. 26 yaşında bir genç kız, yaklaşık 1 aydır burada, daha önce yoktu. Tahminimce şu arka taraflarda kalıyor. Gece evde kalmıyor. Dükkanımız burada gece 2'ye kadar açığız. Genç kız özellikle geceleri çıkıyordu ama bu sefer gündüz çıktı. Baya bir taşkınlık çıkardı. İlk baş yandaki kafelerden başladı sonra buraya gelip içeride müşteriler varken çay bardaklarını kırıp biranda gitti. Ondan sonra bizim yandaki berber arkadaşımızın camını tekmelemeye başladı. Ardından millet başına toplanırken kız yine çıldırdı. Yoldan geçen arabaların üstüne çıkıp camlarına vurmaları ve aracın üzerine çıkıp taşkınlık yapmaya başladı. Bizde polise haber verdik. Polis geldi, götürdü. Tekrar dışarı çıkmış. Dün akşam buradaydı, her gün burada. Bir önlem alınamadı. Büyük ihtimal yasaklı madde kullanıyor. Yetkililerden böyle insanların tedavi görmesini istiyoruz. Bu tür insanların harcanmamasını istiyoruz. Devlet tarafından güvence altına bir bakımevine yerleştirilmesi lazım. Bir önlem alınmasını istiyoruz. Esnaf arkadaşlarla burada rahat bir şekilde huzurlu olmak istiyoruz." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Genç kızın karakolda ve sürücülere kabusu yaşattığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın yoldan geçen araçların üstüne çıkıp sürücülere zor anlar yaşattığı ihbar üzerine alındığı karakolda da sandalye ve canları tekmeleyerek ortalığı birbirine kattığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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