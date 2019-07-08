Girdiği 34 evden sadece "kıyafet" çaldı
11 dakika önce
Kırıkkale'de girdiği 34 evden sadece "kıyafet" çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de girdiği 34 evden sadece "kıyafet" çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın hırsızlık için evin penceresinden girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:29 Kaynak: İHA
Kırıkkale'de çeşitli hırsızlık suçlarından 7 yıl cezaevinde yatıp, 8 ay öncede serbest bırakılan T.E. (59) apartman dairelerinin ve balkon kapılarından girdiği 34 evden sadece "kıyafet" çaldı. Hırsızlık ihbarlarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, güvenlik kameralarınca tespit edilen T.E'yi gözaltına aldı. Hırsızlık için evin penceresinden girdiği anlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen T.E. (59) buradaki yapılan tahkikatın ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü
Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Erzincan'da son 28 günde yıldırım çarpması nedeniyle 3 çoban yaşamını yitirdi