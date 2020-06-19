Girdiği apartmandan ayakkabıları seçerek çaldı...O anlar kamerada - Son Dakika

Girdiği apartmandan ayakkabıları seçerek çaldı...O anlar kamerada

AĞRI - Ağrı'da bir apartmana giren ayakkabı hırsızı, binanın güvenlik kamerasına yakalandı.

Ağrı'da bir binaya giren ayakkabı hırsızı, kapı önlerindeki ayakkabıları çalarken binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Apartmanda oturan vatandaşlar, kapı önüne bıraktıkları ayakkabıların kaybolmasının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Apartmana dadanan hırsızın, evlerin önünde bulunan ayakkabıları çaldığı anlaşıldı.

'Ayakkabıları seçerek çalıyor'

Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde bir şahsın apartmana girdiği ve ayakkabıları çalarak apartmandan ayrıldığı görülüyor. Görüntülerde hırsızın kapı önlerinde bulunan ayakkabılar arasından ayakkabı seçmesi de dikkat çekti.