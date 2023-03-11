Girdiği apartmanın 'WhatsApp' grubuyla planları alt üst olan hırsız 'jet' hızıyla yakalandı - Son Dakika
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Girdiği apartmanın 'WhatsApp' grubuyla planları alt üst olan hırsız 'jet' hızıyla yakalandı

11.03.2023 11:12

Girdiği apartmanın 'WhatsApp' grubuyla planları alt üst olan hırsız 'jet' hızıyla yakalandı Polis tarafından gözaltına alınan hırsızın çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi Antalya'da bir apartmana girip tüm dairelerin klima borularını kestikten sonra çatıya çıkıp boruları...

Girdiği apartmanın 'WhatsApp' grubuyla planları alt üst olan hırsız 'jet' hızıyla yakalandı

Polis tarafından gözaltına alınan hırsızın çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da bir apartmana girip tüm dairelerin klima borularını kestikten sonra çatıya çıkıp boruları temizleyerek istifleyen ve bina sakinlerinin 'WhatsApp' grubundan birbirlerini uyarmasıyla çaldığı eşyalarla kaçma planı alt üst olan hırsız, polis tarafından aynı gün yakalandı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde yaşandı. 4 katlı bir apartmana giren kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi, tüm dairelerin klima borularını kesti. Ardından binanın çatısına çıkıp 2 saat boyunca kestiği kabloları ayıklayıp istifleyen hırsız, apartmandan çıkmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada sesi duyan bina sakinleri, WhatsApp gurubundan hırsızlık olabileceği yönünde birbirlerine uyarılarda bulundu. Hırsızı yakalamak için evinden çıkan Erkan Sönmez, hırsızla göz göze geldi. Binadan çıkacağı anda Sönmez'in yeleğinden tuttuğu şüpheli, kaçmayı başardı. Bir müddet hırsızı kovalayan Sönmez, yakalayamayınca elinde hırsıza ait ve ceplerinde eldivenle pensenin bulunduğu yelekle polise haber verdi.

Hırsız kovalamacası güvenlik kamerasında

Bina sakinlerinden Erkan Sönmez ile şüphelinin kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin cadde üzerinde kaçması ve Sönmez'in şüpheliye ait yeleği elinde tutarak kovalaması yer aldı.

Güvenlik kameraları mercek altına alındı, kıskıvrak yakalandı

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarından şüphelinin Hüseyin Ş. olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Çevre güzergahtaki farklı güvenlik kameralarını da mercek altına alan ekipler, Hüseyin Ş'nin kaçış istikametini tespit ederek operasyon düzenledi. Ekipler, Yeşildere Mahallesi'nde şüpheliyi kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği apartmanın 'WhatsApp' grubuyla planları alt üst olan hırsız 'jet' hızıyla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Girdiği apartmanın 'WhatsApp' grubuyla planları alt üst olan hırsız 'jet' hızıyla yakalandı - Son Dakika
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