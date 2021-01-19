Girdiği binadaki bisikleti böyle çaldı - Son Dakika

Girdiği binadaki bisikleti böyle çaldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir apartmana giren hırsız, bisikleti çaldı. Hırsızın bisikleti çalış anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay Arnavutköy'de bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren bir hırsız, orada bulunan bisikletleri teker teker inceledi. Daha sonra bir bisikleti gözüne kestiren hırsız, onu çalarak apartmandan çıktı. Hırsızın bisikletleri incelediği ve bir tanesini çaldığı anlar ise apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.