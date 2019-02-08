Son Dakika Haberleri: Girdiği Binadan 2 Dakikada 10 Çift Ayakkabı Çaldı...o Anlar Kamerada

Girdiği Binadan 2 Dakikada 10 Çift Ayakkabı Çaldı...o Anlar Kamerada

1 saat önce

Girdiği binadan 2 dakikada 10 çift ayakkabı çaldı.

Girdiği binadan 2 dakikada 10 çift ayakkabı çaldı...O anlar kamerada
2 dakikada 10 çift ayakkabı çaldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir binaya giren hırsız, 2 dakika içinde 1 poşet dolusu 10 çift ayakkabı çaldıktan sonra kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde bulunan bir apartmana dış kapının açık olmasını fırsat bilerek giren hırsız, katlara çıktı. Hırsız, kapıların önlerinde bulunan yeni ayakkabıları seçerek, yanında getirdiği poşete koydu. Binada kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, poşete doldurduğu 10 çift ayakkabı ile binadan ayrıldı.
Hırsızın binaya girişi ve elindeki poşetle çıkışı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın binaya girdikten 2 dakika sonra elinde ayakkabı dolu poşetle çıktığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:14 Kaynak: İHA

Bediüzzaman Said Nursi, Orhangazi, Sultanbeyli, 3. Sayfa
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