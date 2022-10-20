Son dakika haber... Girdiği binadan 25 bin lira değerinde malzeme çalan şahıs kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Girdiği binadan 25 bin lira değerinde malzeme çalan şahıs kamerada

20.10.2022 11:56

Bir son dakika haberine göre Girdiği binadan 25 bin lira değerinde malzeme çalan şahıs kamerada Arnavutköy'de girdiği bir binadan 25 bin TL değerinde nalbur malzemesi çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Girdiği binadan 25 bin lira değerinde malzeme çalan şahıs kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de girdiği bir binadan 25 bin TL değerinde nalbur malzemesi çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Yakacak Sokak'ta bulunan bir binanın kapısının açık olduğunu fark eden S.B. isimli şahıs, bina içerisine girerek merdivenin altında bulunan nalbur malzemelerini çaldı. Soğukkanlı hırsız, 25 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki hırsızlık anlarını kayda alan güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Kimlik bilgileri tespit edilen S.B. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kamerada

25 bin lira değerindeki nalbur malzemelerini çalarak kayıplara karışan hırsız, çevredeki güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde şahsın, bir binaya girdiği, merdiven altında istiflenmiş şekilde olan nalburiye malzemelerini çalıp uzaklaştığı görüldü. O anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Girdiği binadan 25 bin lira değerinde malzeme çalan şahıs kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Girdiği binadan 25 bin lira değerinde malzeme çalan şahıs kamerada - Son Dakika
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