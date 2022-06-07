Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti - Son Dakika
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Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti

07.06.2022 11:26

Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin ettiARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesinde bir çiftlik evine giren ayı, tavuklara, koyunlara, bahçedeki çileklere dokunmadan gidince çiftlik sahibi "Keşif yapıp yine gelecek" diyerek tedirgin olmaya başladı.

Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti

ARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesinde bir çiftlik evine giren ayı, tavuklara, koyunlara, bahçedeki çileklere dokunmadan gidince çiftlik sahibi "Keşif yapıp yine gelecek" diyerek tedirgin olmaya başladı.

İlçeye bağlı Kale mahallesinde Cafer Gerdan'a ait bir çiftlik evine ayı girdi. İçerinde tavukların bulunduğu kümesin çatısından giren ayı, bir müddet kümeste dolaştıktan sonra tavuklara zarar vermeden çıktı. Daha sora çiftlikte dolaşan ayı, koyunlara ve çilek bahçesine zarar vermeden gidince çiftlik sahibi ve mahalle sakinleri "Bu ayı keşif yaptı daha sonra yine gelecek" diyerek tedirgin olmaya başladı.

Ayının çiftlikte dolaştığını güvenlik kamerasından izleyen çiftlik sahibi Cafer Gerdan, "Porsuk, gelincik, çakal geliyordu ama ayı ilk kez geldi" dedi.

İstanbul'da ticaret yaptıktan sonra memleketi olan Arhavi'ye döndüğünü ifade eden Gerdan, "Hayatımda ötelediğim zevkler olan çiftlik tarzı bir evde yaşamaya başladık. Porsuklar, gelincikler, çakallar geliyordu çiftlik evine fakat ayıyı ilk kez gördüm. Sabah bahçeye indiğim zaman sürprizle karşılaştım. Telin parçalandığını gördüm. Domuz zannettim daha sonra kümesin üzerindeki sacın bükülmüş olduğunu gördüm. Şaşırdım bunda farklı bir iş var diye düşündüm. Daha sonra ayak izlerini gördüm ayı olduğunu anladım. Kümese giriyor ama tavuklara zarar vermemiş. İki koyunum var onlara da dokunmamış. Keşif yapmış gibi sadece demir tel ve saçların harici hiçbir şeye dokunmamış. Çileklerim var çileklere de dokunmamış. Kamera kaydına baktığımda dolaşmış keşif yapmış gibi gidiyor. ya karnı toktu, yada gelip keşif yaptı da acıkınca mı gelecek bilmiyorum ama ben hiçbir şeye dokunmamış aklım almıyor. Tedirgin olduk, gece çıkmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti
Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti
Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti
Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti
Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti
Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti
Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti
Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti
Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmadan çıkıp giden ayı tedirgin etti - Son Dakika

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