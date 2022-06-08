Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmayıp çıkıp giden ayı tedirgin etti - Son Dakika
Üye Girişi

Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmayıp çıkıp giden ayı tedirgin etti

08.06.2022 00:58
Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmayıp çıkıp giden ayı tedirgin etti

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir çiftlik evine giren ayı, tavuklara, koyunlara, bahçedeki çileklere dokunmadan gidince çiftlik sahibi "Keşif yapıp yine gelecek" diyerek tedirgin olmaya başladı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir çiftlik evine giren ayı, tavuklara, koyunlara, bahçedeki çileklere dokunmadan gidince çiftlik sahibi "Keşif yapıp yine gelecek" diyerek tedirgin olmaya başladı.

İlçeye bağlı Kale mahallesinde Cafer Gerdan'a ait bir çiftlik evine ayı girdi. İçerinde tavukların bulunduğu kümesin çatısından giren ayı, bir müddet kümeste dolaştıktan sonra tavuklara zarar vermeden çıktı. Daha sora çiftlikte dolaşan ayı, koyunlara ve çilek bahçesine zarar vermeden gidince çiftlik sahibi ve mahalle sakinleri "Bu ayı keşif yaptı daha sonra yine gelecek" diyerek tedirgin olmaya başladı.

Ayının çiftlikte dolaştığını güvenlik kamerasından izleyen çiftlik sahibi Cafer Gerdan, "Porsuk, gelincik, çakal geliyordu ama ayı ilk kez geldi" dedi.

İstanbul'da ticaret yaptıktan sonra memleketi olan Arhavi'ye döndüğünü ifade eden Gerdan, "Hayatımda ötelediğim zevkler olan çiftlik tarzı bir evde yaşamaya başladık. Porsuklar, gelincikler, çakallar geliyordu çiftlik evine fakat ayıyı ilk kez gördüm. Sabah bahçeye indiğim zaman sürprizle karşılaştım. Telin parçalandığını gördüm. Domuz zannettim daha sonra kümesin üzerindeki sacın bükülmüş olduğunu gördüm. Şaşırdım bunda farklı bir iş var diye düşündüm. Daha sonra ayak izlerini gördüm ayı olduğunu anladım. Kümese giriyor ama tavuklara zarar vermemiş. İki koyunum var onlara da dokunmamış. Keşif yapmış gibi sadece demir tel ve saçların harici hiçbir şeye dokunmamış. Çileklerim var çileklere de dokunmamış. Kamera kaydına baktığımda dolaşmış keşif yapmış gibi gidiyor. ya karnı toktu, yada gelip keşif yaptı da acıkınca mı gelecek bilmiyorum ama ben hiçbir şeye dokunmamış aklım almıyor. Tedirgin olduk, gece çıkmıyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

YORUMLAR
500
Uğur Bayraktutan: 165 Bin Nüfuslu Artvin'de Devletin Verilerine Göre 8 Bin 894 İşsiz Var Uğur Bayraktutan: 165 Bin Nüfuslu Artvin'de Devletin Verilerine Göre 8 Bin 894 İşsiz Var CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan: 'Yapmayın Kıymayın Bu Ağaçlara' CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan: 'Yapmayın Kıymayın Bu Ağaçlara'
Kaynak: İHA

Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmayıp çıkıp giden ayı tedirgin etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:21 YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 01:14:52. #1.12#
SON DAKİKA: Girdiği çiftlikte hiçbir şeye dokunmayıp çıkıp giden ayı tedirgin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement