Girdiği çilek bahçesinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Girdiği çilek bahçesinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

01.03.2022 09:54
Girdiği çilek bahçesinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Düzce'de girdiği bahçeden su motoru, jeneratör, kum filtresine kadar birçok malzemeyi çalan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Düzce'de girdiği bahçeden su motoru, jeneratör, kum filtresine kadar birçok malzemeyi çalan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Düzce Merkeze bağlı Çerkeztaşköprü köyünde N.İ.'ye ait çilek bahçesinde 3 adet mavi renkli varil, 1 adet benzinli su motoru, 1 adet jeneratör, 1 adet kum filtresi parçaları çalındı. Durumu jandarma ekiplerine haber veren bahçe sahibi N.İ.'nin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hırsızlık olayını M.N.D. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olayını yapan şahsın peşine düşen jandarma ekipleri, şahsı gece 23.30 sıralarında hurdacılar sitesinde yakaladı. Şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

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Hırsızlık, Jeneratör, Düzce, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği çilek bahçesinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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