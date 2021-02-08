Girdiği derede balçığa saplanan genç kızı, itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Girdiği derede balçığa saplanan genç kızı, itfaiye kurtardı

08.02.2021 15:50
Girdiği derede balçığa saplanan genç kızı, itfaiye kurtardı

ANTALYA'da girdiği Düden Çayı'nda balçığa saplanıp mahsur kalan Hatem Önder (28), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da girdiği Düden Çayı'nda balçığa saplanıp mahsur kalan Hatem Önder (28), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Düden Çayı'nda meydana geldi. Girdiği Düden Çayı'nda balçığa saplanan Hatem Önder'i fark eden çevredekiler durumu  112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, Önder'i sudan çıkardı. Bir süre oturup dinlenen Hatem Önder, tedavi talebini kabul etmeyip, yürüyerek evine gitti.


Kaynak: DHA
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İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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