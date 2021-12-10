Müşteri kılığında telefoncuya giren kadın hırsız telefonu el çabukluğu ile çaldı - Son Dakika

Müşteri kılığında telefoncuya giren kadın hırsız telefonu el çabukluğu ile çaldı

Kadın hırsızın hırsızlık anı güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir telefoncuya müşteri kılığında giren ve telefon satın almak istediğini belirterek telefonlara bakan kadın hırsız, işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak el çabukluğu ile bir telefonu çaldı. Kadın hırsızın telefonu çalma anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda ilçede faaliyet gösteren esnaf Fethi Çakallı'nın iş yerine gelen kadın müşteri telefon almak istediğini belirterek vitrindeki telefonlara bakmaya başladı. Vitrinden birkaç telefon çıkaran esnaf diğer müşteriler ile ilgilendiği sırada, kendi telefonunun altına bir telefonu yerleştirip cebine attığı ardından da işyerinde uzaklaştığı görülüyor.

Akşam vitrindeki cihazları indirdiği sırada telefonlardan bir tanesinin eksik olduğunu fark eden Çakallı, güvenlik kameralarını incelediğinde durumu fark ederek polise bildirdi.

Polis güvenlik kameralarını inceleyerek kadının yakın bir civarda olduğu bilgisini aldı. Ekipler kısa sürede kadını yakalayarak gözaltına aldı.