Girdiği dükkanda "portakal suyu" sıkıp içen hırsız güvenlik kamerasında - Son Dakika

Girdiği dükkanda "portakal suyu" sıkıp içen hırsız güvenlik kamerasında

İSTANBUL Maltepe'de gece saatlerinde bir büfeye giren hırsız, kendine portakal suyu sıkıp içti.

İSTANBUL Maltepe'de gece saatlerinde bir büfeye giren hırsız, kendine portakal suyu sıkıp içti. Hırsız o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Haziran Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfe olarak işlettiği dükkanına gelen Engin Şahin (30), masanın ve yazar kasa bölümünün dağınık olduğunu ve kasadaki 50 liralık bozuk para ve 2 adet kredi kartının olmadığını gördü. Bunun üzerine Şahin, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
Güvenlik kamerası görüntülerinde bir süre dükkanın önünde bekleyen hırsızın daha sonra kapıyı aralayarak içeriye girdiği görülüyor. Dükkanın içindeki güvenlik kameralarında ise masayı, çekmeceleri ve kasayı karıştırdığını görülüyor. Hırsız daha sonra tezgah bölümüne giderek meyve sıkacağının başına geçerek portakal suyu sıkıyor. Kameralarda hazırladığı portakal suyunu bardağa doldurarak içen hırsız ardından büfeden ayrılıyor.

Olayın ardından kamera kayıtlarını alan Şahin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.


Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Girdiği dükkanda 'portakal suyu' sıkıp içen hırsız güvenlik kamerasında - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:43 Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
17:15
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
16:43
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 18:14:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Girdiği dükkanda "portakal suyu" sıkıp içen hırsız güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]