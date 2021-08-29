Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da toprak üstüne çıkmaya başladı. Mersin'deki bir eve giren yılan, ev halkını büyük paniğe uğrattı.
Mezitli'deki apartman dairesinde ev sahipleri tarafından fark edilen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı. Davultepe Mahallesi'nde ikametlerine giren yaklaşık 2 metrelik yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp bir bidon içine koydu. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı - Son Dakika