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Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı - Son Dakika

Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı

29.08.2021 10:49

Mersin'in merkez Mezitli'deki bir apartman dairesine giren yılan, ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı. Yılanı önce kendileri çıkarmak isteyen ev sahipleri, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Ekipler, 2 metrelik yılanı plastik bidon içerisine koyarak kontrol altına aldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da toprak üstüne çıkmaya başladı. Mersin'deki bir eve giren yılan, ev halkını büyük paniğe uğrattı.

BİDONUN İÇERİSİNE KONULDU

Mezitli'deki apartman dairesinde ev sahipleri tarafından fark edilen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı. Davultepe Mahallesi'nde ikametlerine giren yaklaşık 2 metrelik yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp bir bidon içine koydu. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı

Mezitli, Mersin, Yılan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı - Son Dakika


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