Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı

24.03.2022 18:09

Samsun'da girdiği yabancı uyruklu bir kişinin evinden 100 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da girdiği yabancı uyruklu bir kişinin evinden 100 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu F.N. evine giren hırsızın yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen B.S. (24) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(Muhammer Ay/ İHA)

Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı
Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı
Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı - Son Dakika
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