Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde girdiği evden 12 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan G.M. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda G.M., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan kadınınkendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce yüzünü saklayamaya çalıştığı görüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Girdiği evden 12 bin liralık ziynet eşyası çalmıştı! Yakalanan hırsız kameralardan yüzünü böyle sakladı - Son Dakika