Girdiği evden 12 bin liralık ziynet eşyası çalmıştı! Yakalanan hırsız kameralardan yüzünü böyle sakladı - Son Dakika
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Girdiği evden 12 bin liralık ziynet eşyası çalmıştı! Yakalanan hırsız kameralardan yüzünü böyle sakladı

15.04.2022 14:26

Kayseri'de yaşanan olayda bir evden 12 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan G.M. adlı kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince yüzünü saçlarıyla gizlemeye çalıştı.

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde girdiği evden 12 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan G.M. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Bu kapsamda G.M., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan kadınınkendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce yüzünü saklayamaya çalıştığı görüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Evden 12 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı
Evden 12 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği evden 12 bin liralık ziynet eşyası çalmıştı! Yakalanan hırsız kameralardan yüzünü böyle sakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Girdiği evden 12 bin liralık ziynet eşyası çalmıştı! Yakalanan hırsız kameralardan yüzünü böyle sakladı - Son Dakika
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