Kastamonu haberi: Kastamonu'da yaklaşık 400 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu haberi: Kastamonu'da yaklaşık 400 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı

12.10.2022 11:21
Kastamonu haberi: Kastamonu'da yaklaşık 400 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı

Kastamonu gelişmesine göre Kastamonu'da bir evden yaklaşık 400 bin lira değerinde altın çalan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'da bir evden yaklaşık 400 bin lira değerinde altın çalan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi'nde bir ikametten altın ve ziynet eşyası çalındığı yönündeki ihbarın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Zanlının evinde yapılan aramada yaklaşık 400 bin liralık külçe ve 2 çeyrek altın ile 3 bin 850 dolar ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu haberi: Kastamonu'da yaklaşık 400 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haberi: Kastamonu'da yaklaşık 400 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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