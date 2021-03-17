Girdiği evden altın ve döviz çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Girdiği evden altın ve döviz çalan hırsız tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde girdiği bir evden döviz ve altın alıp kaçan hırsız, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Mart günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelbahçe ilçesinde İ.C.A. isimli vatandaşın ikametinde hırsızlık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte ev ve çevresinde yapılan detaylı incelemeler sonucu kimliği tespit edilen şüpheli Ş.G. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 3 bin 470 Euro, 18 adet Ata altın, 2 adet Cumhuriyet altını, 8 adet çeyrek altın, 6 adet gr altın, 6 adet pasaport ve 1 adet aile cüzdanı ele geçirildi. Değerli eşyalar ev sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli Ş.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.