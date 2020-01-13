Girdiği evden zeytinyağı çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Girdiği evden zeytinyağı çaldı - Son Dakika

Girdiği evden zeytinyağı çaldı

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, girdiği evden zeytinyağı çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Girdiği evden zeytinyağı çaldı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, girdiği evden zeytinyağı çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde 2 gün önce yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Evden 1 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar ile 20 kilogram zeytinyağı çalan şüphelinin aynı mahallede yaşayan İ.K. (23) olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan İ.K.'nin evinde çalınan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Yeşilyurt Mahallesi, Jandarma, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar
Çobanların bulduğu cep telefonu, aranan adamın cesedine götürdü Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi

Son Dakika Haberleri
22:13 Başkan ve 2 çalışanı, su hattını tamir etmek isterken donma tehlikesi geçirdi (2) - Son Dakika
22:13 Şentop, gana dışişleri bakanı botchwey'i kabul etti - Son Dakika
22:13 Edirne'ye şehit acısı düştü - Son Dakika
22:11 MSB: 1 güvenlik korucusu, 1 asker şehit oldu - Son Dakika
22:09 Edirne'ye şehit acısı düştü - Son Dakika
22:03 Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Son Dakika
20:38 Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 22:15:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Girdiği evden zeytinyağı çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]