Girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

Girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı

14.05.2021 19:02

Girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir şahsın girdiği gölette cansız bedenine ulaşıldı.

Girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir şahsın girdiği gölette cansız bedenine ulaşıldı.

Bandırma'nın kırsal Erikli Mahallesi'nde yaşanan olayda mahallede bulunan bir hayvan çiftliğinde çalışan Mustafa M. akşam saatlerinde su motorunun borusunu onarmak için göle girdi.

Göle girdikten bir süre sonra kaybolan Mustafa M. adlı şahıstan haber alınamaması üzerine durum kurtarma ekiplerine bildirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma ve Erdek İtfaiye Grup Amirliklerinden oluşan ekipler göle giderek dalgıç marifetiyle arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucunda Mustafa M.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cenazesi jandarma ekiplerine teslim edildi.

Girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı
Girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı
Girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı
Girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı

Balıkesir, Erikli, Göle, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika


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