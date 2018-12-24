Son Dakika Haberleri: Girdiği İşyerinde Önce Karnını Doyurdu, Ardından Soydu

Girdiği İşyerinde Önce Karnını Doyurdu, Ardından Soydu

40 dakika önce

Antalya'da içerisinde yiyecek olan iş yerlerine girdikten sonra önce karnını doyurup ardından para ve telefon hırsızlığı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Girdiği İşyerinde Önce Karnını Doyurdu, Ardından Soydu, System.String[]
Antalya'da içerisinde yiyecek olan iş yerlerine girdikten sonra önce karnını doyurup ardından para ve telefon hırsızlığı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 8 ayrı iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı öne sürülürken, o anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaklaşık 2 aydır çeşitli iş yerlerinden hırsızlık olayı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adreslerdeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin A. M. isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, dün düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı. 8 ayrı iş yerine girdiği tespit edilen A. M.'nin, peynir, baklava ve yemek satan iş yerlerinde önce karnını doyurduğu, ardından da para ve telefon çaldığı belirtildi.

Karnını doyurduktan sonra hırsızlık

Öte yandan şüpheli A. M.'nin iş yerleri içerisindeki o anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Karanlıkta iş yerinin mutfağına yönelen A. M.'nin, yemek yedikten sonra elini silmesi görüntülere yansırken, cep telefonu ışığı yardımıyla da çekmece ve kasaları kurcaladığı gözlendi.

Emniyette ifadesi alınan A. M., adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:16 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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