Üye Girişi
Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada - Son Dakika

Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada

20.01.2022 20:22

Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada Kar yağışından faydalanıp hırsızlık yaptı Kar yağışını fırsat bilen hırsız girdiği markette dinlene dinlene muhasebenin camını kırmak için mücadele verdi Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışını fırsat bilen bir kişi...

Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada

Kar yağışından faydalanıp hırsızlık yaptı

Kar yağışını fırsat bilen hırsız girdiği markette dinlene dinlene muhasebenin camını kırmak için mücadele verdi

KARABÜK - Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışını fırsat bilen bir kişi girdiği markette kasaları boşaltıp, üstüne dolaptan aldığı sodayı içip karda izini kaybettirdi. Hırsızın muhasebenin bulunduğu bölümde dinlene dinlene çift camı kırmaya çalışması ise dikkat çekti.

Olay, Karabük'te hizmet veren yerel bir marketler zincirinin Atatürk bulvarı üzerindeki markette meydana geldi.

Yoğun kar yağışını fırsat bilen kimliği belirsiz hırsız, dün sabaha karşı 04.20 sıralarında geldiği marketin arka kısmında yer alan havalandırma camını kırarak markete girdi. Her anı saniye saniye güvenlik kamerası kaydına yansıyan hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti. Tırmandığı sundurma ile havalandırma camını kırarak markete giren hırsız, önce alt katta bulunan muhasebe alanına girmeye çalıştı. Burada eline aldığı palet ve yangın söndürme tüpü ile camı kırmaya çalışıyor. Çift camın tekini kıran hırsız ikinci camı kıramayınca bu kez kilitli olan kapıyı kırmak için mücadele veriyor. Yorulunca dinlendiği anlarında kaydedildiği görüntüde hırsız kırmayı başardığı kapının ardındaki muhasebe bölümüne geçerek önce buradaki küçük kasayı açarak içini boşalttı. Daha sonra marketin üst katındaki kasaların bulunduğu bölüme çıkan hırsız, burada da 5 yazar kasanın üçünü açarak içinde kağıt ve poşet içindeki bozuk paraları alarak kasaları boşalttı.

Soda içip karda izini kaybetti

Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız girdiği havalandırma camından çıkarak karda izini kaybettirdi. Öte yandan hırsızın kasaları açmaya çalıştığı sırada alarm çalması sonrası işyeri sahipleri telefondan baktıkları markette hırsız olduğunu fark etti. Bu sırada kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle işyerleri sahipleri araçlarını çıkaramayınca durumu polise bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle markete gelen polis ekipleri etrafta yaptıkları araştırmada kimseyi bulamadı.

Market yetkililerinden Yusuf Özyıldırım, hırsızın 04.20 sıralarında markete kasap bölümündeki havalandırma penceresinden girdiğini söyleyerek, " 3 tane kasa ile alt kattaki muhasebedeki kasanın içini boşaltıyor. Daha sonrasında alarm ötünce biz hemen evimizden gelmek için çıktığımız kar yağışı yoğun olunca gelmemiz gecikti. Polisler geliyor ama kimseyi bulmadılar. Kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek, emniyete teslim ettik. Birde pişkin pişkin soda alıp içiyor. 10 bin liranın üzerinde bir maddi kaybımız var. Bunun haricinde kırdığı kapı ve cam var. Para haricince hiçbir şey almayıp geldiği yerden çıkıp gidiyor" dedi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme yaparak, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada
Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada
Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada
Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada
Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada
Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada
Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada
Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada
Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada
Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada

YORUMLAR
500

Hırsızlık, Karabük, Yangın, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada - Son Dakika


Rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı Rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı         
21:05
Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Burak Elmas'a Fatih Terim mesajı Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Burak Elmas'a Fatih Terim mesajı         
21:03
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
21:05 Rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı
21:03 Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı 16 ilimizde okulları tatil etti
21:02 Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Burak Elmas'a Fatih Terim mesajı
20:49 "Abdullah Gül ile sürekli görüşüyoruz" diyen Babacan, adaylık tartışmalarına noktayı koydu
20:35 İran'ın doğal gaz akışını durdurması tüketiciyi etkileyecek mi?
20:24 İngiltere'de Osmanlı padişahlarına ait tablolar 1 milyon 346 bine sterline alıcı buldu
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen El Salvador lideri Bukele'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
20:09 Bilim insanları dünyanın sonu için tarih verdi!
19:35 Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevinden alındı
19:36 Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz'la olan aşkını itiraf etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 21:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: Girdiği markette kasaları boşaltıp, soda içen pişkin hırsız kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement