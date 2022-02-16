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Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı - Son Dakika

Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı

16.02.2022 00:44
Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde peşinde bulunan şahıslardan kaçtığı iddia edilen adam, Sakarya Nehri'ne atlayarak gözden kayboldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde peşinde bulunan şahıslardan kaçtığı iddia edilen adam, Sakarya Nehri'ne atlayarak gözden kayboldu. Şahsın suya atlayarak yüzmeye çalıştığı anlar kameraya yansırken, bölgeye sevk edilen ekipler vatandaşı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ş. peşinde bulunan şahıslardan kaçmak için Sakarya Nehri'ne atlayarak karşıya geçmek istedi. Karşı tarafa yüzmeye çalışan adam, suyun akıntısına kapılarak gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ve botla suya inen AFAD ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gece karanlığından herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler çalışmalarına sabah saatlerinde devam edecek.

S.Ş.'nin peşindeki kişilerden kaçtığı esnada suya atladığı da iddia edildi. O anlar ise, bölgedeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde; şahsın koşarak suya atladığı ve yüzmeye çalıştığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı
Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı
Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı
Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı
Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı
Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı
Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı
Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı

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Sakarya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı - Son Dakika


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