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Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor

20.02.2022 13:54
Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği nehirde kaybolan 31 yaşındaki Salih Şimşek'i bulabilmek için 6'ncı günde de ekiplerin çalışması sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği nehirde kaybolan 31 yaşındaki Salih Şimşek'i bulabilmek için 6'ncı günde de ekiplerin çalışması sürüyor. AFAD ekipleri şahsın aramasına sonar cihazı yardımı ile devam ediyor.

15 Şubat Salı günü akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Şimşek (31) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışmaların 6'ncı gününde sabah saatlerinde dalgıç polisleri ve AFAD ekipleri botlarla arama çalışmalarına başladı. Sonar cihazı yardımı ile devam eden aramalarda henüz bir ize rastlanmadığı belirtildi. - SAKARYA

Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor
Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor
Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor
Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor
Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor
Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor

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Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor Girdiği nehirden çıkamayan adamı bulmak için didik didik arıyorlar Girdiği nehirden çıkamayan adamı bulmak için didik didik arıyorlar NEHRE ATLAYAN PAZARCIYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3'ÜNCÜ GÜN NEHRE ATLAYAN PAZARCIYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3'ÜNCÜ GÜN

Salih Şimşek, Sakarya, Sonar, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği nehirden çıkamamıştı, 6'ncı günde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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