Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika
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Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı

02.03.2022 12:20
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı

Sakarya Nehri'ne girdikten sonra bir daha haber alınamayan 31 yaşındaki Salih Şimşek'i bulabilmek için ekipler seferber oldu.

Sakarya Nehri'ne girdikten sonra bir daha haber alınamayan 31 yaşındaki Salih Şimşek'i bulabilmek için ekipler seferber oldu. AFAD, dalgıç polis ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ekiplerince nehrin, denizle birleştiği bölgeye kadar 16 gündür didik didik devam eden arama çalışmaları sonlandırıldı.

Olay, 15 Şubat Salı günü Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevki'inde meydana gelmişti. 31 yaşındaki Salih Şimşek, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı koşarak bir anda Sakarya Nehri'ne atlamıştı. Suda yüzmeye çalışan ve bir süre sonra gözlerden kaybolan Şimşek'ten o günden beri bir daha haber alınamadı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığın andan itibaren AFAD ve dalgıç polis ekiplerince şahsın suya girdiği mevki'ide geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Devam eden çalışmalara Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri'de verdi. Ekiplerin adeta seferber olduğu çalışmalar, nehrin Karadeniz ile birleştiği Karasu ilçesi Yenimahalle'ye kadar ulaştı. Yaklaşık 25 kilometrelik alanda su üstü ve bütün kıyılar didik didik arandı. Sonar cihazı yardımı ile süren aramalarda herhangi bir ize rastlanılamadı. 16 gündür devam eden arama çalışmalarının, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanması halinde tekrardan başlayacağı öğrenildi.

"Koşarak nehre atladığı anlar kamerada"

Öte yandan, Şimşek'in nehre atladığı anlar ve sonrası saniye saniye kaydedilmişti. Görüntülerde; şahsın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı koşarak suya atlaması ve bir süre yüzmeye çalıştığı anlar yer aldı. Daha sonrasında ise, Şimşek'in bedenin hareketsiz şekilde sürüklendiği ve bu anları çeken çocukların korkuyla 'öldü' diyerek kaydı durdurduğu anlar görüntülere yansıdı. - SAKARYA

Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı
Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı

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Salih Şimşek, Sakarya, Polis, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği nehirden çıkamamıştı arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika


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