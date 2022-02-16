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Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika

Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı

16.02.2022 12:04
Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde peşinde bulunan şahıslardan kaçtığı esnada nehre atladığı iddia edilen adamın su üzerinde hareketsiz şekilde sürüklendiği anların videosu ortaya çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde peşinde bulunan şahıslardan kaçtığı esnada nehre atladığı iddia edilen adamın su üzerinde hareketsiz şekilde sürüklendiği anların videosu ortaya çıktı. Videoyu çeken çocukların ise korkuyla 'öldü' diyerek kaydı durdurduğu anlar dikkatlerden kaçmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Şimşek (31) peşinde bulunan şahıs veya şahıslardan kaçmak için Sakarya Nehri'ne atlayarak karşıya geçmek istedi. Karşı tarafa yüzmeye çalışan adam, suyun akıntısına kapılarak gözden kayboldu. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri gece saatlerine kadar sürdürdükleri çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlayamadı.

Yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor

Sabah saatlerinde Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 4 deniz polisi, Sakarya, Eskişehir ve Kütahya AFAD'a bağlı 9 personel ile 4 araç ve bir de botla arama çalışmaları başladı. Çalışmaların devam ettiği bölgede ise Şimşek'in yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor.

Gencin suda hareketsiz sürüklendiği video ortaya çıktı

Öte yandan, Salih Şimşek'in peşindeki kişi veya kişilerden kaçtığı esnada suya atladığı iddia edildi. O esnada bölgede bulunan çocuklar tarafından kayıt altına alınan görüntülerde; şahsı koşarak suya atlaması ve yüzmeye çalıştığı anlar yer aldı. Yeni ortaya çıkan videoda ise; nehre atladıktan sonra hareketsiz olarak su üzerinde sürüklendiği anlar yer aldı. Şimşek'in bedeninin hareketsiz şekilde sürüklendiği ve bu anları çeken çocukların korkuyla 'öldü' diyerek kaydı durdurduğu anlar dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA

Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı
Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı
Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı
Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı
Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı
Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı
Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı
Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı
Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı

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Salih Şimşek, Sakarya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika


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