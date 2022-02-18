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Girdiği nehirden çıkamayan adamı bulmak için didik didik arıyorlar - Son Dakika

Girdiği nehirden çıkamayan adamı bulmak için didik didik arıyorlar

18.02.2022 14:08
Girdiği nehirden çıkamayan adamı bulmak için didik didik arıyorlar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği nehirde kaybolan Salih Şimşek'i bulmak için 4'üncü günde de ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği nehirde kaybolan Salih Şimşek'i bulmak için 4'üncü günde de ekiplerin çalışmaları sürüyor.

15 Şubat Salı Günü akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Şimşek (31) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışmaların 4'üncü gününde sabah saatlerinde dalgıç polisleri ve AFAD ekipleri botlarla arama çalışmalarına başladı. Başlatılan arama çalışmalarında ise ekipler henüz bir bulguya rastlamadı. - SAKARYA

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Salih Şimşek, Sakarya, AFAD, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Girdiği nehirden çıkamayan adamı bulmak için didik didik arıyorlar - Son Dakika


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