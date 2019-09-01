Girdiği otomobilin motorunda 40 kilometre yolculuk etti

Park ettiği aracın motorundan kedi sesi gelen vatandaş itfaiyeye haber verdi

Otomobil motoruna giren kedi 2 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı

ANTALYA - Otomobil motoruna girerek 40 kilometre seyahat eden yavru kedi, 2 saatlik uğraş sonucunda sağ salim kurtarıldı. Ne kadar süre aracın motorunda kaldığı belirlenemeyen kedi, hayvansever vatandaşların da heyecanla izlediği kurtarma operasyonundan sonra kendisine sahip de buldu.

Aziz şahin isimli vatandaş, hafta sonunu Kemer ilçesinde geçirmek üzere 07 FM 217 plakalı otomobiliyle Antalya'dan Kemer'e geldi. Çınarlı Kavşak'ta arkadaşlarıyla otururken otomobilin motor kısmından sesler gelmesi üzerine baktığında, bir kedi sesi duydu. Motorda bir kedi yavrusunun bulunduğu anlaşıldıktan sonra çevredeki esnaflar, hayvansever vatandaşlar kediyi çıkarmak için seferber oldu. Çağrılarına cevap vermeyen kedi yavrusunu kendilerinin çıkaramayacağını anlayan vatandaşlar, önce itfaiyeye haber verdi. Cep telefonundan kedi sesi dinleterek motordaki yavruyu çıkarmaya çalışan itfaiyeciler, operasyonu araca zarar vermeden bitirebilmek için bir oto tamircisini çağırdı. Çağırılan oto tamircisi, bazı kaporta parçalarını sökerek kediye ulaşmaya çalıştı ancak kedi yer değiştirince bu da mümkün olmadı. Ne kadar süredir motor içinde kaldığı bilinmeyen kedi yavrusu yüksek sesle miyavlamaya başladığında, yakındaki pastanenin teknik servisinde çalışan bir elemanı da yardıma koştu. Oto tamircisi Melih Altınalan ve Teknik servis elemanı Mehmet Tunçel'in iki yönden sıkıştırdığı kedi, sonunda yakalandı ve otomobilin motor bölümünden çıkarıldı.

İzleyenlerin derin bir nefes aldığı kurtarma operasyonundan sonra çevredekiler tarafından sevilen kedi yavrusu, getirilen hazır mamayı iştahla yedi. Kurtarma çalışmalarını yaşlı gözlerle izleyen ve kendisinde kedi alerjisi bulunduğu halde yavruya sarılıp sakinleştirmeye çalışan Kemer esnaflarından Mehtap Sarıyar, kediyi sahiplendi.