Girdiği restoranda yemek pişirip yedi, uyudu; restoranı soydu kaçtı - Son Dakika
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Girdiği restoranda yemek pişirip yedi, uyudu; restoranı soydu kaçtı

6 saat önce

Girdiği restoranda yemek pişirip yedi, uyudu; restoranı soydu kaçtıABD, (DHA)- ABD'de soyguncu, gece girdiği hazır yemek restoranında kendisine yemek pişirdikten sonra bir süre uyudu ve restorandaki dizüstü bilgisayar ile tableti çalarak kayıplara karıştı.

Girdiği restoranda yemek pişirip yedi, uyudu; restoranı soydu kaçtı

ABD, (DHA)- ABD'de soyguncu, gece girdiği hazır yemek restoranında kendisine yemek pişirdikten sonra bir süre uyudu ve restorandaki dizüstü bilgisayar ile tableti çalarak kayıplara karıştı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinin Gwinnett bölgesinde, 25 Aralık'ta bir hazır yemek restoranına gece saatlerinde giren soyguncu, kendisine yemek pişirip yedi. Soyguncu daha sonra bir süre yerde yatarak uyudu. Polisten yapılan açıklamada, soyguncunun restorandan dizüstü bilgisayar ve tablet çalarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Soyguncunun restoran içerisindeki görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken, polis yerel halktan soyguncunun bulunması için yardım istedi.

Girdiği restoranda yemek pişirip yedi, uyudu; restoranı soydu kaçtı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:05 Kaynak: DHA
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