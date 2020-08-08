Girdiğiniz havuz ve denizin temizliğini sorgulayın - Son Dakika

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yıldız Altan Aydın, "Yazın serinlemek için girdiğiniz havuz ve denizin temizliğini sorgulayın. Kirli suda havuz sistitine yakalanma riski var. Kasık ağrısıyla baş gösteren hastalığa müdahalede geç kalınırsa enfeksiyon üst üriner yollara ve böbreklere yayılarak çok daha sıkıntı durumlar yaratabilir." uyarısında bulundu.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi açıklamasına göre, Aydın, vatandaşları kirli havuz ve denize girmeyle bulaşan havuz sistiti konusunda bilgi verdi.

Özellikle hamile kadınlar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin risk grubunda olduğunu belirten Aydın, havuz ve kirli denizlerden bulaşan hastalıkların kadınlarda sık görülmesinin nedenlerine ilişkin, "Kadınlarda idrar yolunun (üretranın) kısa oluşu ve bu bölgenin sürekli olarak vajina florası ile kantamine olması bu rahatsızlıkların sık görülmesine yol açar. Ayrıca mesane boşalmasının zayıf olması da tetikler. Bu tür şikayetlerde en kısa sürede doktorunuza başvurarak, enfeksiyonun üst idrar yollarına ilerlemesini engelleyin." ifadelerini kullandı.

Mesane enflamasyonu olan sistitin belirtilerinden bahseden Aydın, "İdrara sıkışma, sık idrar yapma dizüri dediğimiz ağrılı idrar yapma, idrar kokusunda değişiklikleri sistinin belirtileri olarak sayabiliriz. Kasık ağrısı yaşıyorsanız altı ay ve içerisinde en az iki kez tekrar ederse buna da sık tekrarlayan sistit diyebiliriz." bilgisini verdi.

Havuza gireceklere tavsiyeler

Aydın, havuz yerine enfeksiyon riskinin daha az olduğu denizin tercih edilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Temizliğinden emin olmadığınız havuza girmeyin. Yüzeceğiniz havuzun mutlaka analiz sonuçlarını kontrol edin. Havuzun filtre sistemlerini ve pompalarının çalışıp çalışmadığını sorgulayın. Suya girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş alın. Havuzların çok fazla klorlandığı günlerde özellikle hamile bayanlar havuza girmemeli. Açık yaranız genital akıntı ve idrar yolu enfeksiyonu ayrıca ishaliniz varsa havuza girmeyin. Havlu ve terlik gibi kişisel eşyaları paylaşmayın. Havuz suyunu kesinlikle yutmayın."