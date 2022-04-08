Girdikleri evde çelik kasadan altın ve paraları çalın 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, girdiği evdeki çelik kasa içerisindeki altın ve paraları çaldığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayı, 1 Nisan 2022 tarihinde Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'da ikamet eden gurbetçi Halil Ö., yaz aylarında kullandığı Beyşehir ilçesindeki evine gitti. Oturma odasında bulunan çelik kasanın açık olduğunu ve içerisindeki altın ve nakit parasının çalındığını fark eden Halil Ö., durumu Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Hırsızlık ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, spiral makinesi ile kesilerek açıldığı belirlenen çelik kasadan 2 bilezik, 18 çeyrek altın ile 5 bin lira tutarında nakit paranın çalındığını belirledi. Kasa içerisinde yapılan incelemede gizli bölmede bulunan 6 bileziği hırsızların fark edemediği için çalamadıkları belirlendi. Yapılan incelemede şüphelilerin evden 1 tüfek ile benzin de çaldıkları saptandı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yerleşim merkezinde ve çevresinde yaptıkları araştırmalarda 3 şüphelinin eşkal ve kimlik bilgilerine ulaştı. Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı da, şüphelilerin yakalanması ve olay yerinden alınan DNA örnekleri ile eşleştirme için kan ve kıl örneklerinin alınması talimatı vermesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Arandıklarını alınca il dışına kaçan daha sonra da Beyşehir'e dönüş yaptığı bilgisine jandarma ekipleri, şüpheliler A.S.A., S.S. ve O.D.'yi Beyşehir çarşı merkezinde gözaltına aldı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, jandarmada yapılan sorgulamasında hırsızlık olayını M.E. ile birlikte gerçekleştirdiklerini ve olayı kimseye anlatmamaları yönünde de tehdit edildiklerini öne sürdü. M.E.'nin çalınan altın ve bilezikleri de Konya'da çeşitli kuyumculara bozdurduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri, bu kişinin de gittiği kuyumculardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. M.E.'nin kuyumculara bozdurduğu altınlardan elde ettiği paranın bir miktarını dövize çevirdiği öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca Gölyaka Mahallesi'nde bir evden çim biçme makinesi ve profil demir kesme makinesi de çaldığı ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "evden hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA