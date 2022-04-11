Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar - Son Dakika
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Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar

11.04.2022 10:05

Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar Adana'da bir eve girip dedektörle arama yaparak 200 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı Adana'da bir eve girip dedektörle arama yaparak 200 bin lira değerinde altın çaldığı...

Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar

Adana'da bir eve girip dedektörle arama yaparak 200 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı

ADANA - Adana'da bir eve girip dedektörle arama yaparak 200 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 8 Ocak günü gece saatlerinde Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesindeki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah esnaf Ahmet B., evinin penceresindeki demir şebekenin çıkarıldığını fark etti. Evin bir odasındaki içerisinde 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasanın açık olduğunu gören Ahmet B., soyulduğunu anladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ahmet B.'nin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Niyazi T. ile arkadaşı Şeyhmuz T. olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen Niyazi T. ile Şeyhmuz T. evlerine yapılan eş zamanlı basınlarda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullandıkları 2 çift eldiven, murç, balyoz ile metal dedektör ele geçirildi. Yapılan çalışmada şüphelilerin, metal dedektörüyle evde altın aradıkları, murç ve balyoz ile kasanın kapağını kırarak açtıkları saptandı.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerden Niyazi T., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak hırsızlık olayını gerçekleştirmediğini öne sürdü. Şeyhmuz T. ise Niyazi T. ile olay günü tanıştıklarını, hırsızlık yapmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Niyazi T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Şeyhmuz T. ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldığı ziynet eşyaları bulunamadı.

Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar
Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar
Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar

YORUMLAR
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Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çalan hırsızlar yakalandı Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çalan hırsızlar yakalandı Toplu sözleşme halayı Toplu sözleşme halayı

Seyhan, Metal, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar - Son Dakika


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