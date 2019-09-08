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Girdikleri evden 10 bin TL'!ik ziynet eşyası çalan "hamile" hırsızlar yakalandı

53 dakika önce

Girdikleri evden 10 bin TL'!ik ziynet eşyası çalan "hamile" hırsızlar yakalandı Gözaltına alınan kadınların boş olduğunu tespit ettikleri evleri soydukları ortaya çıktıKOCAELİ - İstanbul'dan geldikleri Kocaeli'nin İzmit ilçesinde içeride kimsenin olmadığını belirledikleri eve girerek 10 bin...

Girdikleri evden 10 bin TL'!ik ziynet eşyası çalan "hamile" hırsızlar yakalandı

Gözaltına alınan kadınların boş olduğunu tespit ettikleri evleri soydukları ortaya çıktı

KOCAELİ - İstanbul'dan geldikleri Kocaeli'nin İzmit ilçesinde içeride kimsenin olmadığını belirledikleri eve girerek 10 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olan kadınların 7 aylık hamile oldukları ortaya çıktı.

Olay, 15 Ağustos tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Hapipköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmana giren 2 kadın, kapıları tek tek çalarak boş olan evleri tespit etti. Apartmanda içerisinde kimsenin olmadığını tespit ettikleri bir evin kapısını açan kadınlar içeri girdi. Kadınlar girdikleri evden 10 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı. Binada dolaşan kadından şüphelenen apartman sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kadınlar çaldıkları ziynet eşyaları ile kayıplara karıştı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.


Gözaltına alınan şüphelilerin hamile oldukları ortaya çıktı

Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemelerde evi soyan şahısların S.M. ve D.G. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler tarafından İstanbul Kadıköy'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen kadınların soygun için Kocaeli'ye İstanbul Pendik'ten geldikleri belirlendi. İçeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri evlerin kapılarını özel bir yöntemle açtıkları evleri soydukları belirlenen 2 şüphelinin de 7 aylık hamile oldukları ortaya çıktı. Emniyette yapılan işlemlerinde hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen S.M. ve D.G., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:28 Kaynak: İHA
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