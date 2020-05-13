Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızlık şüphelilerini bıraktığı deliller yakalattı - Son Dakika

Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızlık şüphelilerini bıraktığı deliller yakalattı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yazlıkçılara ait evlere giren ve marketten aldıkları yiyeceklerle yemek yiyip içki içtikleri belirlenen 6 kişi, geride bıraktıkları delillerle yakalandı.

İZMİR'in İZMİR'in Çeşme ilçesinde yazlıkçılara ait evlere giren ve marketten aldıkları yiyeceklerle yemek yiyip içki içtikleri belirlenen 6 kişi, geride bıraktıkları delillerle yakalandı. Şüphelilerin evlere girmeden önce çevredeki marketlerden yaptıkları alış-veriş nedeniyle güvenlik kameralarından kimliklerinin belirlenip yakalandığı öğrenildi. Çeşme İlçe Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Ilıca Mahallesindeki 3 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Evlerde yapılan incelemede hırsızlık şüphelilerin yemek yiyip, içki içtikleri belirlendi. Evlerde bulunan delillerden yola çıkan polis ekipleri, yakınlardaki marketlerdeki güvenlik kameralarından alış-veriş yapan kişilerin kimliklerini belirlemeye çalıştı. yapılan inceleme sonucu yöre halkından olmadığı anlaşılan ve şüpheli olduğu değerlendirilen F.D.(16) tespit edildi. Soruşturmayı genişleten polis, F.D.'yi Soruşturmayı genişleten polis, F.D.'yi Konak ilçesinde bulunan evinde yakaladı. Emniyete götürülen F.D., ifadesinde Ö.A. (18), M.C. (17), F.A. (15), M.E.B. (20) ve M.D. (18) ile birlikte adreslere girdiğini itiraf etti. Harekete geçen ekipler, 5 şüpheliyi de adreslerinde yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken evlerden çaldıkları 2 televizyon, 2 bisiklet ve oyun konsolları ele geçirildi. Eşyalar tutanakla sahiplerine teslim edildi. Çocuk Büro Amirliğine götürülen 6 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D. ve M.E.B. savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, M.C., F.D., F.A. ve Ö.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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