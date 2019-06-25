Girdikleri havuzdan çıkamayan iki domuz yavrusu kurtarıldı
1 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir arazide girdikleri içinde su bulunmayan sulama havuzunda mahsur kalan iki domuz yavrusu zabıta tarafından kurtarıldı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:30 Kaynak: İHA
'nın Hisarcık
ilçesinde bir arazide girdikleri içinde su bulunmayan sulama havuzunda mahsur kalan iki domuz yavrusu zabıta tarafından kurtarıldı.
Bozyaka mevkiindeki sulama amaçlı kullanılan havuzda iki domuz yavrusu olduğu ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Belediye Zabıtası Yakup Türdoğan ve beraberindekiler içerisinde su bulunmayan sulama havuzundaki iki domuz yavrusunu uzun uğraşlar sonucu havuzdan çıkartarak doğaya saldı. Uzun süre havuzdan çıkma uğraşı verdikleri anlaşılan yavru domuzların sulama havuzuna nasıl girdiği, annelerinin niye bırakıp gittiği ise öğrenilemedi. - KÜTAHYA
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