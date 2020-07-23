Girdikleri iş yerinin kamera kayıtlarını çaldılar, başka kamera kaydına yakalandılar - Son Dakika

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde turşu fabrikasına girip, 30 bin TL değerinde altın ve para, 6.5 kilogram ceviz içi ile iş yerinin güvenlik kamera kayıt cihazını çalan baba ile oğlu, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekibince çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle tespit edilip, yakalandı.

Acıpayam ilçesinde 1 ay önce gece saatlerinde bir turşu fabrikasına giren hırsızlar, 30 bin TL değerinde altın ve para, 6.5 kilogram ceviz içi, bir kol saati ile birlikte güvenlik kamera kayıtlarının tutulduğu cihazı çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Acıpayam Jandarma Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı turşu fabrikasındaki güvenlik kamera kayıtlarının çalınması nedeniyle çevresindeki iş yerleri ve evlerin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan araştırma sonrası hırsızlık olayını Mehmet K. (54) ile oğlu Serkan K.'nın (24) gerçekleştirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba ile oğlu sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Baba ile oğlu çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.