GİRDİKLERİ İŞ YERLERİNDE NE BULURLARSA ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
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GİRDİKLERİ İŞ YERLERİNDE NE BULURLARSA ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

6 saat önce

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden çaydan aküye çoraba kadar onlarca çeşit mal çalan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

GİRDİKLERİ İŞ YERLERİNDE NE BULURLARSA ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden çaydan aküye çoraba kadar onlarca çeşit mal çalan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Yaklaşık 100 bin liralık malzeme çalan şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Esenler, Başakşehir, Bağcılar ilçelerinde 4 Aralık ve 9 Aralık tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kapalı kasa kamyonetleriyle geldiklerini, kepenkleri kırarak açtıktan sonra hırsızlıkların gerçekleştiğini gördü. Kamera görüntülerinden 3 hırsızlık olayının aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, 9 Aralık Pazartesi günü sabaha karşı düzenlenen operasyonda kapalı kasa kamyonetle Bağcılar'da bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Ramazan Y.(19), Yasin B.(18), Ertuğrul Ç.(26), Emre A.(23) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Polisin yaptığı incelemede gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu Ramazan Y.'nin ise aranması olduğu belirtildi. Şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğu ve plakasının çalıntı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde kendilerini "Ninja Kaplumbağalar" olarak adlandırdıkları öğrenildi.

100 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Şüphelilerin gerçekleştirdiği 3 ayrı hırsızlık olaylarında girdikleri iş yerlerinde ne bulursa çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları arasında 70 adet akü, yüklü miktarda çay ve çorabın yer aldığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin sabaha karşı iş yerlerine kapalı kasa kamyonet yanaştırarak, kepenkleri kırdıktan sonra içeri girdikleri güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin çaldıkları malları yanaştırdıkları kapalı kasa kamyonetlerine yükledikleri görüldü.

Görüntü Dökümü

(Güvenlik kameraları)

-Şüphelilerin kapalı kasa kamyonetlerini iş yerinin önüne yanaştırması

-Şüphelilerin kamyonetlerinden inerek iş yerlerinin kepenklerini kırması

-Şüphelilerin içeri girerek çaldıklarını kamyonete yüklemesi

-Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşması

(Aktüel)

-Şüphelilerin şube çıkışı


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:07 Kaynak: DHA
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