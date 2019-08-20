Son Dakika Haberleri: Girdikleri mağarada mahsur kalan TV ekibine ulaşıldı
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Girdikleri mağarada mahsur kalan TV ekibine ulaşıldı

1 saat önce

Elazığ'da bir televizyonun genel yayın yönetmeni ile birlikte 5 kişilik ekip program için indiği mağaradan uzun süre çıkmayınca tüm ekipler seferber oldu.

Girdikleri mağarada mahsur kalan TV ekibine ulaşıldı, System.String[]
Elazığ'da bir televizyonun genel yayın yönetmeni ile birlikte 5 kişilik ekip program için indiği mağaradan uzun süre çıkmayınca tüm ekipler seferber oldu. Mağarada yaklaşık 3 saat mahsur kalan tv ekibine, kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, Kanal 23 Televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni ve "Doğa İçin Keşfet" programının sunucusu Metin Erol ile dağcıların yer aldığı 5 kişi, çekim için Elazığ'ın Keban İlçesi sınırlarında Keban Baraj Gölü'nün yüksek kesiminde dağlık alanda bulunan Keban Damla Taş Mağarası'na girdi. Yaklaşık 200 metre derinliği ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduğu öğrenilen mağaradan 2 saat geçmesine rağmen geri dönen olmadı. Bunun üzerine yukarıda bekleyen görevliler, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bildirdi. UMKE'den bir görevli ip ve oksijen tüpüyle mağaraya indi. Aşagı inen görevli bir süre sonra, Erol ve beraberindeki dağcı ekibine ulaştı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen ekibi yukarı çıkarma çalışmaları sürüyor.
(Kamil Cankılıç-Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)
Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:10 Kaynak: İHA
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