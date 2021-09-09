BURSA'DA ELEKTRİK TRAFOSUNA GİREN HIRSIZLAR AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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BURSA'da hırsızlık amacıyla girdikleri elektrik trafosunda, elektrik akımına kapılan 25 yaşlarında olan Veysel V. ile Şahin U. ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan hırsızlık şüphelileri, tedavi altına alındı.

Olay saat 02.00 sıralarında Merkez Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Bakır kabloları çalmak için trafoya girdiği öne sürülen Veysel V. ve Şahin U., elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı. Yaşanan kısa devre nedeniyle, trafoda yangın çıkarken tüm mahallenin elektrikleri kesildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralanan hırsızlık şüphelileri, itfaiye ekipleri tarafından trafodan çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla yakında bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, durumları ağır olan Veysel V. ile Şahin U.'nun hayati tehlikeyi atlatamadığını açıkladı.

Bu arada, Eğitim Mahallesi'nin kesilen elektrikleri, Uludağ Elektirik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu tekrar verildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.