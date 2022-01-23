Girdikleri tünelde zehirlenen iki işçiden birisi çıkartıldı - Son Dakika

Sivas'ta yer altı çalışması girdikleri tünelde gazdan zehirlenen iki işçiden birisi sağ çıkartılırken diğer işçinin çıkartılması başlatılan çalışma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Alperenler sitesi yakınlarındaki bir yer altı çalımasında meldana geldi. Tünele giren iki gazdan zehirlendi. Bir işçi tünelden çırmayı başarırken diğer işçiden haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine tünelde arama çalışması başlatıldı. Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tünelde bulunduğu düşünülen işçinin bulunması için başlattıkları çamlışmayı sürdürüyor. - SİVAS