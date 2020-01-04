Giresun 1. Kitap fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun 1. Kitap fuarı açıldı - Son Dakika

Giresun 1. Kitap fuarı açıldı

6 saat önce

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kitap fuarı düzenlenen tören ile açıldı.

Giresun 1. Kitap fuarı açıldı, System.String[]

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kitap fuarı düzenlenen tören ile açıldı.


Giresun Belediyesi tarafından Gümrük Müdürlüğü binasında 4-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara birçok yayınevi katılacak. Birçok ünlü yazarında aralarında bulunduğu 20 yazar fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.


Fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Şehrimize ve insanımıza değer katacak bir kültür mirasımızı da bugün itibariyle şehrimize kazandırmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.


Hedeflerinin şehri kitap ile buluşturmak olduğunu kaydeden Şenlikoğlu, "Giresun'a hizmet etmek aynı zamanda şehrimizin markasını güçlendirmek asli vazifelerimizden birisidir. Bu bilinçle gerçekleştireceğimiz hizmetler ile yarınlara taşıma gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda 1. Kitap Fuarımızın önemli adımlardan birisidir. Bizler fındığı baş tacı yapan şehrin insanlarıyız bu anlamda şehrimizin de çocuklarımızın da kitapla buluşup dost olmasını sağlamak adına bu güzel kültürel hizmeti de sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Fuarın onur konuğu Prof. Dr. Nurullah Genç ise yaptığı konuşmada, "Bizim medeniyetimiz bir kültür, bir okuma medeniyetidir. Okumayı rabbimizin 'ikra' ayeti ile alıp yeryüzünde bayraklaştırmış bir medeniyetin inşalarıyız biz, o yüzden okumaya, kitaba emek veren herkes kutsal bir iş yapıyor denebilir" şeklinde konuştu.


Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın da yaptıkları selamlama konuşmasının ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.


Fuarın ilk gününde Prof. Dr. Nurullah Genç ile Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar kitap severler ile buluştu. - GİRESUN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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