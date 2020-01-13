Giresun 1. Kitap Fuarı yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 4-12 Ocak arasında düzenlenen "Giresun 1. Kitap Fuarı"nı 50 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fuara 75 yayın evi ile 48 yazarın katıldığını belirtti.

Yediden yetmişe kadar herkesin fuara büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Şenlikoğlu, "Her ideolojik görüşten kitapların yer aldığı fuarda kitapseverler hem sevdikleri yazarlarla buluştu hem de onlarla sohbet etme imkanı yakaladı. Fuarda toplam ziyaretçi sayısı ise 50 bine yaklaştı." ifadelerine yer verdi.

Şenlikoğlu, bir kültür şöleni havasında geçen kitap fuarının ikincisinin ise aralık ayı içerisinde yapılmasını planladıklarını aktardı.

Fuara katılan yazar, yayın evleri ve vatandaşlara teşekkür eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Giresun'un geçmişten beri okuyan ve yazan bir kimliği var. Kitap fuarı da bunu perçinledi. Ziyaretçi sayısı istediğimiz rakamları buldu. Fuarımıza katılan yayın evleri ve yazarlarımıza, ziyaret eden her yaştan vatandaşlarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."