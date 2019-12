Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinde hedef: 5 bin istidam

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi, Doğu Karadeniz'in önemli üretim alanlarından olma yolunda ilerliyor.



Bulancak ilçesi Pazarsuyu mevkiinde kurulumu devam eden 2. OSB'de şu ana da kadar 7 firma üretime başlarken sayının her geçen yıl artacağı belirtiliyor.



AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 480 dönüm alanda önemli bir adım atıldığını söyledi. Öztürk, "Giresun şehrimiz her geçen gün gelişiyor. Ekonomik anlamada da 2. Organize Sanayi Bölgemizi Bulancak ilçemizde gördüğünüz bu 480 dönüm alanda hemen hemen kurmuş bulunuyoruz bitmek üzere. Tahsisleri yapıldı ve sanayicilerimizde fabrikalarını kuruyorlar. Lokasyon olarak çok güzel bir yerde Ordu-Giresun Havaalanına çok yakın, bir tarafı deniz diğer tarafı yaylalar yani her bakımdan güzel bir yer. Başta bölgemize ve ülkemize katkıları olacak bir organize sanayi ve bu yerlerin artık önemi tartışılmıyor. Burada daha yeni yerler yapılacak, okul ve teknoloji merkezi yapılacak bizde bunun takipçisiyiz her bakımdan" dedi.



2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz ise şu an için Bin 100 kişinin istidam edildiğini ama kurulumun tamamlandığında saynın 5 bine çıkacağını kaydetti.



Yılmaz, 2019 yılının son ayı itibariyle aktif 7 fabrikanın olduğunu belirterek, "2020'nin ilk ayında bir tekstil fabrikamız daha aktif hale gelecek onunla beraber 2020'nin ortasında Bin 500 sonunda ise 2 bin istihdam hedefimiz var. Devam eden 10 fabrika inşaatımız var bunlarında bir kısmı 2020 bir kısmı ise 2021 yılı içerisinde bitirilmesi öngörülüyor. Boş olarak baktığımızda 12 civarında parselimiz var. Bunlarda da seçici olmaya çalışıyoruz çünkü hem katma değeri yüksek hem de istidamın yüksek olduğu dallarda üretim yapılsın istiyoruz. Kolay olmuyor bunlar ama bunlar gerçekleştiğinde 2023 hedeflerinde Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinde 4 bin ile 5 bin civarında istihdamı gerçekleştireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN