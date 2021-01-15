Giresun 2. OSB'de 5 firma daha faaliyete geçecek

Giresun'da 1300 kişiye istihdam sağlayan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 5 firmanın daha faaliyet göstereceği belirtildi.

Giresun Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Enver Ünlü başkanlığında 2. OSB'de yeni arsa tahsisi yapılan 5 yeni firmanın yatırım alanları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ünlü, burada yaptığı konuşmada, 2. OSB'yi teknoloji yoğunluğu olan bir OSB haline getirmek istediklerini söyledi.

2. OSB'deki istihdam sayısını da artırmayı amaçladıklarını belirten Ünlü, "İhracatı çok önemsiyoruz. Buralardan yapılacak ihracat ilimizin ihracat rakamlarını yukarılara çekecektir. Bu da bizim için çok önemli bir husustur." dedi.

2.OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz ise 9 firmanın yatırımlarını tamamlayarak faaliyetlerini sürdürdüğü ve salgın dönemine rağmen burada 1300 kişiye istihdam sağlandığı aktardı.

İnşaat ve proje yapım çalışmalarına devam eden 20 firma bulunduğu bilgisini veren Yılmaz, yakın zamanda bu firmaların içerisinden de faaliyete geçecek olanların bulunduğunu kaydetti.

Yılmaz, yeni yılla birlikte 5 yeni firmanın daha Giresun 2. OSB bünyesine katıldığını ifade ederek, bu firmaların, rulman ve rulmanlı plastik makara imalatı, fındık entegre tesisi, otomotiv yan sanayi ve makine imalatı, içten yanmalı motorlar için yakıt filtresi ve otomotiv yedek parçası üretimi, gıda, ilaç ve savunma sanayi makinaları üretimi gibi imalat ve üretimlerde bulunacağını belirtti.

Arsa tahsisi yapılan yeni firmaların istihdama katkısının en az 500 kişi olacağı olacağına dikkati çeken Yılmaz, 2022 yılında istihdam hedefinin 3 bin kişi olmasının beklenildiğini aktardı.

Toplantıda AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın da birer konuşma yaptı.

Toplantıya Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ile AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı da katıldı.