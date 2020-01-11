Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı - Son Dakika
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Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı

6 saat önce

Giresun yüzde 57 artış ile 81 il arasında ihracatını 2019 yılında en fazla arttıran 4. il oldu.

Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı, System.String[]

Giresun yüzde 57 artış ile 81 il arasında ihracatını 2019 yılında en fazla arttıran 4. il oldu.


Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 2018 yılı da dahil geçmişe dönük bir çok dönemin en yüksek ihracatını gerçekleştiren Giresun sanayicileri, ülke genelinde ihracatını en fazla artıran ilk dört İl arasında olmasının önemli olduğunu söyledi.


Çakırmelikoğlu, 2019'da en fazla ABD ve Çin'in olduğunu belirterek, "Giresun, hedef ülke pazarını da genişletti. 2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülkeler kategorisinde AB ülkeleri sepetinin içinde Çin Halk Cumhuriyeti'de yer aldı. 2019 yılında 115 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İhracat yapılan ülke sayısına 32 ülkenin eklenmesinin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu görmekteyiz.2019 yılında 233 milyon dolarlık ihracat rakamı ile bir önceki yıla göre yüzde 57 oranında artış sağlayan sektörlerin içinde fındık ve mamulleri, makine ve aksamları, sebze ve meyve, içecek, savunma sanayi, hazır giyimin yer aldığı görülmektedir. Bu süreçte ilimiz sanayicisi başta olmak üzere, ihracat yapan firmalarımızı katkılarından dolayı kutluyorum" dedi. - GİRESUN

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
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